C’è Posta per Te, Maria Siponta insultata: sul web diventa la “matrigna cattiva” (Di domenica 21 febbraio 2021) Il consueto appuntamento del sabato sera di Canale 5 è con C’è Posta per Te e, nell’ultima puntata andata in onda ieri, sabato 20 febbraio 2021, il web ha insultato Maria Siponta (Sipontina) per le parole che ha detto alla figlia del proprio marito Lorenzo colpevole, secondo la donna, di avere un rapporto morboso con il padre. Questa è la storia di Antonella, ragazza che ha scritto a C’è Posta per Te per tornare ad avere un rapporto con Lorenzo, il padre. Il papà ha sposato un’altra donna facendosi un’altra vita e proprio la sua attuale moglie, Maria Siponta avrebbe negato ad Antonella e alla sorella (figlie di lui) di sentire telefonicamente il padre costringendole, per altro, a chiamarlo di nascosto. Alla donna, infatti, non sta bene che le telefonate siano parecchie durante la ... Leggi su tutto.tv (Di domenica 21 febbraio 2021) Il consueto appuntamento del sabato sera di Canale 5 è con C’èper Te e, nell’ultima puntata andata in onda ieri, sabato 20 febbraio 2021, il web ha insultato(Sipontina) per le parole che ha detto alla figlia del proprio marito Lorenzo colpevole, secondo la donna, di avere un rapporto morboso con il padre. Questa è la storia di Antonella, ragazza che ha scritto a C’èper Te per tornare ad avere un rapporto con Lorenzo, il padre. Il papà ha sposato un’altra donna facendosi un’altra vita e proprio la sua attuale moglie,avrebbe negato ad Antonella e alla sorella (figlie di lui) di sentire telefonicamente il padre costringendole, per altro, a chiamarlo di nascosto. Alla donna, infatti, non sta bene che le telefonate siano parecchie durante la ...

trash_italiano : pregando per una storia interessante a C'è Posta Per Te stasera - notarealsappho : @tbslxgiulss litighiamo e andiamo a c’è posta per te - astolfae : RT @HONEVUS: il 90% delle storie di c'è posta per te sono padri che hanno fatto schifo o uomini fidanzati che hanno tradito la compagna mol… - vdkhaz : RT @HONEVUS: il 90% delle storie di c'è posta per te sono padri che hanno fatto schifo o uomini fidanzati che hanno tradito la compagna mol… - tuttopuntotv : C’è Posta per Te, Maria Siponta insultata: sul web diventa la “matrigna cattiva” #cepostaperte -