C'è Posta per te, De Filippi parla di un app per controllare i messaggi del partner: ecco il nome

La conduttrice di C'è Posta per te consiglia "per scherzo" una app per controllare i messaggi del partner a distanza: i telespettatori in visibilio

Nella puntata di sabato 20 febbraio di C'è Posta per te, i telespettatori hanno assistito alla storia di Arianna e Andrea. Lei se n'è andata dopo un anno di convivenza, perché certa che lui l'abbia tradita. Il ragazzo però le dichiara che i suoi sospetti sarebbero alquanto infondati. La ragazza però lo pizzica a chattare con un'altra ragazza su Facebook e a quel punto lo lascia. Andrea ammette che, nei panni di Arianna, avrebbe commesso lo stesso errore, anche perché è recidivo e ha una serie di scappatelle alle spalle. Il ragazzo inoltre spiega che questo comportamento è dovuto alla sua insicurezza, che lo spinge ad avere bisogno di conferme da ...

