Australian Open 2021, Novak Djokovic: “Ringrazio il mio fisioterapista per avermi fatto giocare. Medvedev-Slam, questione di tempo” (Di domenica 21 febbraio 2021) Novak Djokovic trionfa per la nona volta all’Australian Open 2021. Il numero 1 al mondo ha demolito il russo Daniil Medvedev per 7-5 6-2 6-2, sottolineando la sua grande forza mentale durante tutto il corso della finale, annichilendo scambio dopo scambio le convinzioni tecniche e tattiche del suo avversario. Il serbo ha parlato avanti al pubblico della Rod Laver Arena, iniziando in primis con i complimenti a Medvedev e scambiando anche qualche battuta: “Passavamo più tempo insieme una volta a Montecarlo, non mi chiami più! (ride, ndr). Daniil è una persona molto amichevole fuori dal campo, ma è uno degli avversari più temibili che abbia affrontato in carriera. È solo una questione di tempo per cui tu possa vincere uno ... Leggi su oasport (Di domenica 21 febbraio 2021)trionfa per la nona volta all’. Il numero 1 al mondo ha demolito il russo Daniilper 7-5 6-2 6-2, sottolineando la sua grande forza mentale durante tutto il corso della finale, annichilendo scambio dopo scambio le convinzioni tecniche e tattiche del suo avversario. Il serbo ha parlato avanti al pubblico della Rod Laver Arena, iniziando in primis con i complimenti ae scambiando anche qualche battuta: “Passavamo piùinsieme una volta a Montecarlo, non mi chiami più! (ride, ndr). Daniil è una persona molto amichevole fuori dal campo, ma è uno degli avversari più temibili che abbia affrontato in carriera. È solo unadiper cui tu possa vincere uno ...

