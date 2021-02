AL MASSIMINO CATANIA BARI 1 A 1

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 21 febbraio 2021) Iltornato al, pareggia in casa contro il. Risultato finale di 1-1. Un primo tempo vivace, ben disposte le due squadre, ma va a segno ilcon Cianci, che chiude i primi quarantacinque minuti. Nella ripresa Raffaele ridisegna la squadra e trova il pari con il subentrante Sarao. Grande occasione, nei minuti di recupero, rigore per il. Dal dischetto, Dall’Oglio però trova la risposta di Frattali, che parando, che spegne le speranze di vittoria. Come preannunciato, in tribuna presenti oltre al Sindaco Salvo Pogliese, anche l’avvocato italo-americano Joe Tacopina, che non si è risparmiato trattenendosi con i tanti tifosi, anche per un selfie.