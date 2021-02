Zuchtriegel dopo Paestum e Velia dirigerà Pompei

UnoTvnews : Zuchtriegel al Parco Archeologico di Pompei, lascia Paestum dopo 5 anni - RilkeRainer : RT @Exibart: Dopo aver guidato con successo il Parco Archeologico di Paestum e Velia, Gabriel Zuchtriegel è stato nominato direttore di @po… - HankHC91 : RT @Exibart: Dopo aver guidato con successo il Parco Archeologico di Paestum e Velia, Gabriel Zuchtriegel è stato nominato direttore di @po… - Silvanaiannak : @melettadl @GZuchtriegel @paestumparco A Paestum c'è un prima e un dopo Zuchtriegel. Una linea netta tra com'era e… - GiornaleCilento : Dopo 5 anni lascia Paestum -

Ultime Notizie dalla rete : Zuchtriegel dopo

opererài sette anni nei quali Osanna ha lasciato una forte impronta a Pompei. Dovrà costruire relazioni con il personale e con gli altri enti e istituzioni, in questo favorito dal ......come il successore di Massimo Osanna alla guida del Parco archeologico di Pompeisette anni. Vi resterà per quattro anni con un incarico a tempo determinato. "Ho scelto Gabriel, ...Perché, e questo Zuchtriegel lo sa, Pompei non è dell'Italia, ma del mondo Zuchtriegel, che ha due figli piccoli, ha insistito molto per modificare e adeguare la comunicazione museale alle esigenze de ...Gabriel Zuchtriegel è il nuovo direttore del parco archeologico di Pompei: finora ha diretto Paestum e Velia, con risultati record Gabriel Zuchtriegel è il nuovo direttore del Parco archeologico di Po ...