Viabilità Roma Regione Lazio del 20-02-2021 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 20 febbraio 2021) VIABILITA’ DEL 20 FEBBRAIOORE 7.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA; PER I CANTIERI ATTIVI, SULLAFIUMICINO RESTA CHIUSO PER LAVORI IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA, TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIALE ISACCO NEWTON IN DIREZIONE FIUMICINO; ATTIVE DEVIAZIONI AL TRAFFICO E PER LE LINEE BUS DI ZONA; E PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: ATTIVO IL PROGETTO SCHOOL RIDEGESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA: VOUCHER TAXI GRATUITI PER DOCENTI E PERSONALE ATA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI PUBBLICI DI. I BENEFICIARI POTRANNO RECARSI AL LAVORO UTILIZZANDO UN VOUCHER TAXI PER UN MASSIMO DI DUE CORSE AL ...