Uomini e Donne, Lorenzo e Claudia presto genitori: le loro dichiarazioni (Di sabato 20 febbraio 2021) In pochi credevano in loro, eppure l’ex tronista di Uomini e Donne Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi, la sua fidanzata nonché corteggiatrice scelta nello studio di Maria De Filippi, hanno smentito tutti. E dopo due anni esatti di fidanzamento sono più innamorati e uniti che mai. Al punto che non solo pensano alle nozze, ma hanno già in mente di allargare la famiglia. Dopo aver vissuto più di un anno a Latina, città natale di lei, Lorenzo e Claudia attualmente vivono a Milano, dove sono anche soci nel lavoro: dallo scorso novembre, infatti, gestiscono insieme a due amici un e-commerce di gioielli. Non solo, perché Lorenzo ha anche iniziato a gestire due negozi di abbigliamento. Intervistati da “Uomini e Donne Magazine” ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 20 febbraio 2021) In pochi credevano in, eppure l’ex tronista diRiccardi eDionigi, la sua fidanzata nonché corteggiatrice scelta nello studio di Maria De Filippi, hanno smentito tutti. E dopo due anni esatti di fidanzamento sono più innamorati e uniti che mai. Al punto che non solo pensano alle nozze, ma hanno già in mente di allargare la famiglia. Dopo aver vissuto più di un anno a Latina, città natale di lei,attualmente vivono a Milano, dove sono anche soci nel lavoro: dallo scorso novembre, infatti, gestiscono insieme a due amici un e-commerce di gioielli. Non solo, perchéha anche iniziato a gestire due negozi di abbigliamento. Intervistati da “Magazine” ...

LoredanaBerte : Ma chi l'ha detto che gli uomini vengono da Marte e le donne da Venere? ?? ?? #perserverance #mars - RaiTre : «Perché due donne o due uomini non possono crescere un bambino e sette suore, sì? Questa è una domanda che mi sono… - MinisteroSalute : #GiornataNazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e volontariato. Rispettare le regole… - parentz_ : RT @iinyoureyes: “gli amici maski sono meglio delle amike femmine??????” ennesima stronzata che il patriarcato ci inculca per mettere noi donn… - arsenord : RT @e_lll_ee: “Credo non ci sia niente di peggio che annientare un essere umano per ridurlo all’affetto che prova sotto le coperte. Perché… -