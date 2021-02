Ultime Notizie Roma del 20-02-2021 ore 14:10 (Di sabato 20 febbraio 2021) Romadailynews radiogiornale informazione Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione e Gabriella Luigi in studio è passato un anno dal primo caso accertato di coronavirus il giorno dopo il 21 febbraio si registrava la prima vittima una lunga scia di decessi che ad oggi ha superato quota 95 mila dodici mesi di provvedimenti restrizioni e lockdown in Italia casi di covid e sono stati oltre 2 milioni e settecentomila 380.000 attualmente i positivi il presidente del CSS Locatelli sottolinea investire in sanità significa garantire che eventi così catastrofici possano essere contenute in un solo in termini di vite perse ma anche per attutire quanto più possibile l’impatto economico e sociale Campania Emilia Romagna e Molise in zona arancione 8 le regioni arancioni in Italia da domani chiusi bar e ristorantitutta la giornata sarà possibile spostarsi dal proprio ... Leggi su romadailynews (Di sabato 20 febbraio 2021)dailynews radiogiornale informazione Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione e Gabriella Luigi in studio è passato un anno dal primo caso accertato di coronavirus il giorno dopo il 21 febbraio si registrava la prima vittima una lunga scia di decessi che ad oggi ha superato quota 95 mila dodici mesi di provvedimenti restrizioni e lockdown in Italia casi di covid e sono stati oltre 2 milioni e settecentomila 380.000 attualmente i positivi il presidente del CSS Locatelli sottolinea investire in sanità significa garantire che eventi così catastrofici possano essere contenute in un solo in termini di vite perse ma anche per attutire quanto più possibile l’impatto economico e sociale Campania Emiliagna e Molise in zona arancione 8 le regioni arancioni in Italia da domani chiusi bar e ristorantitutta la giornata sarà possibile spostarsi dal proprio ...

