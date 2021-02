Ultime Notizie Roma del 20-02-2021 ore 13:10 (Di sabato 20 febbraio 2021) Romadailynews radiogiornale informazione Ben ritrovati all’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio Un anno fa l’Italia conosceva il suo primo caso accertato di coronavirus il 38enne Mattia maestri di Codogno il giorno dopo il 21 febbraio si registrava il primo decesso una lunga scia di vittime che ad oggi ha raggiunto quota 95235 12 mesi di provvedimenti restrizione lockdown in Italia i casi di covid sono stati oltre 2000780 mila di cui 382 mila attualmente positivi il Presidente delle CSS Locatelli investire in sanità significa garantire che eventi così catastrofici possano essere contenuti non solo in termini di vite perse ma anche per attutire quanto più possibile l’impatto economico e sociale Campania Emilia Romagna e Molise in zonaarancione le regioni italiane in zona arancione diventano otto in tutto In questi territori da domani ... Leggi su romadailynews (Di sabato 20 febbraio 2021)dailynews radiogiornale informazione Ben ritrovati all’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio Un anno fa l’Italia conosceva il suo primo caso accertato di coronavirus il 38enne Mattia maestri di Codogno il giorno dopo il 21 febbraio si registrava il primo decesso una lunga scia di vittime che ad oggi ha raggiunto quota 95235 12 mesi di provvedimenti restrizione lockdown in Italia i casi di covid sono stati oltre 2000780 mila di cui 382 mila attualmente positivi il Presidente delle CSS Locatelli investire in sanità significa garantire che eventi così catastrofici possano essere contenuti non solo in termini di vite perse ma anche per attutire quanto più possibile l’impatto economico e sociale Campania Emiliagna e Molise in zonaarancione le regioni italiane in zona arancione diventano otto in tutto In questi territori da domani ...

Agenzia_Ansa : Sono 15.479 i test positivi al coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 353. #ANSA - fanpage : Oggi #20febbraio è la giornata dei camici bianchi in memoria dei 326 medici morti per fermare il virus - Corriere : Mattarella e il Covid: «La sanità patrimonio su cui investire. Grati a chi è in prima linea» - tempostretto : Un nuovo articolo: (I tifosi del Messina regalano ai giocatori un libro sulla storia della città. FOTO) è stato pub… - MutiLeonilde : RT @CorriereCitta: Roma, lasciata senza stipendio, il quartiere e il Sindacato si mobilitano: «Toccano Pina, toccano tutti» -