Traffico Roma del 20-02-2021 ore 15:30 (Di sabato 20 febbraio 2021) Luceverde Roma Buon pomeriggio ben trovati dalla redazione studio Daniele guerrisi scarsa la circolazione sulla rete viaria della capitale attenzione Tuttavia un incidente segnala sulla Salaria all’altezza dello svincolo per la diramazione di Roma nord fino alle 20:30 ricordiamo il divieto di circolazione all’interno della fascia verde per i veicoli più inquinanti come i veicoli a benzina e diesel euro e Euro 1 ed Euro 2 in centro Traffico rallentato sul lungotevere da Castel Sant’Angelo a Trastevere verso Porta Portese Per quanto riguarda il trasporto pubblico sulla linea a della metropolitana chiusa per lavori la fermata Repubblica la riapertura lunedì 22 febbraio all’occorrenza è possibile utilizzare la fermata termini Inoltre oggi e domani domenica 21 febbraio per lavori di manutenzione tra le stazioni di pantano e San Giovanni il ... Leggi su romadailynews (Di sabato 20 febbraio 2021) LuceverdeBuon pomeriggio ben trovati dalla redazione studio Daniele guerrisi scarsa la circolazione sulla rete viaria della capitale attenzione Tuttavia un incidente segnala sulla Salaria all’altezza dello svincolo per la diramazione dinord fino alle 20:30 ricordiamo il divieto di circolazione all’interno della fascia verde per i veicoli più inquinanti come i veicoli a benzina e diesel euro e Euro 1 ed Euro 2 in centrorallentato sul lungotevere da Castel Sant’Angelo a Trastevere verso Porta Portese Per quanto riguarda il trasporto pubblico sulla linea a della metropolitana chiusa per lavori la fermata Repubblica la riapertura lunedì 22 febbraio all’occorrenza è possibile utilizzare la fermata termini Inoltre oggi e domani domenica 21 febbraio per lavori di manutenzione tra le stazioni di pantano e San Giovanni il ...

