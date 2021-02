Toglie la vita al figlioletto di 2 anni e poi si uccide (Di sabato 20 febbraio 2021) Tragedia famigliare a Castello di Godego in provincia di Treviso. Un 43enne anni ha ucciso il figlioletto di due anni soffocandolo e poi si è tolto la vita. A dare l'allarme il nonno del piccolo che ha trovato i corpi senza vita. Sul posto sono giunti subito i carabinieri, i vigili del fuoco e i medici del Suem 118 che stanno indagando per ricostruire la dinamica e le motivazioni del gesto. Nell'abitazione non c'era la madre del piccolo che si trovava al lavoro. Leggi su ilfogliettone (Di sabato 20 febbraio 2021) Tragedia famigliare a Castello di Godego in provincia di Treviso. Un 43enneha ucciso ildi duesoffocandolo e poi si è tolto la. A dare l'allarme il nonno del piccolo che ha trovato i corpi senza. Sul posto sono giunti subito i carabinieri, i vigili del fuoco e i medici del Suem 118 che stanno indagando per ricostruire la dinamica e le motivazioni del gesto. Nell'abitazione non c'era la madre del piccolo che si trovava al lavoro.

