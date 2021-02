Prada Cup | Ineos non molla ma Luna Rossa avanti ora 5-1

(Di sabato 20 febbraio 2021) AUCKLAND (NUOVA ZELANDA) (ITALPRESS) –sempre più vicina alla sfida con Emirates New Zealand. Nelle acque di Auckland è ripartita la finale dellaCup: l’imbarcazione italiana si è aggiudicata la prima delle due regate in programma precedendoTeam Uk per 1’20”, poi il successo degli inglesi con appena 14 secondi di vantaggio.conduce ora 5-1, a due sole vittorie dalla conquista dellaCup che designa il Challenger dei neozelandesi nella Americàs Cup 2021.(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

