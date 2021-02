Pioli e Conte: da Grosseto-Bari in Serie B al derby scudetto (Di sabato 20 febbraio 2021) Da Grosseto-Bari di Serie B del 2008 al derby scudetto. Diversi come carattere e modo di vedere il calcio, Stefano Pioli e Antonio Conte però hanno dato il meglio in campo nello stesso decennio e si sono incrociati diverse volte in panchina. Il bilancio pende completamente a favore del tecnico salentino, considerando anche la differenza delle rose guidate dai tecnici fino ad oggi. Uno da anni a bordo di macchine lussuose e veloci, l’altro invec3e seduto su utilitarie o potenziali bolidi. E infatti quello dell’andata non a caso si è rivelata la prima vittoria di Stefano Pioli contro Conte. La prima sfida in panchina risale all’8 marzo 2008, in un Grosseto-Bari in cui i toscani di Pioli ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 20 febbraio 2021) DadiB del 2008 al. Diversi come carattere e modo di vedere il calcio, Stefanoe Antonioperò hanno dato il meglio in campo nello stesso decennio e si sono incrociati diverse volte in panchina. Il bilancio pende completamente a favore del tecnico salentino, considerando anche la differenza delle rose guidate dai tecnici fino ad oggi. Uno da anni a bordo di macchine lussuose e veloci, l’altro invec3e seduto su utilitarie o potenziali bolidi. E infatti quello dell’andata non a caso si è rivelata la prima vittoria di Stefanocontro. La prima sfida in panchina risale all’8 marzo 2008, in unin cui i toscani di...

