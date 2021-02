Napoli, locali del Lungomare presi d’assalto. Ristoratori: “Abbiamo bisogno di aiuti” (Di sabato 20 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Durante la serata di ieri, venerdì 19 febbraio, i giovani hanno preso d’assalto i locali sul Lungomare di Napoli. L’ansia per la zona arancione ha infatti invogliato i ragazzi ad approfittare di queste ultime ore di libertà. C’è ansia ed apprensione tra i cittadini partenopei. Da una parte ci sono i commercianti che temono un’inflessione, dall’altra invece ci sono i giovani che non vogliono perdere le loro libertà ed i loro divertimenti. I napoletani, così come tutti gli italiani, hanno fatto già tanti sacrifici e a quanto pare non sono serviti a molto. La battaglia al covid è più stressante e preoccupante che mai e le forze sono allo stremo. I locali del Lungomare presi d’assalto, il traffico ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 20 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– Durante la serata di ieri, venerdì 19 febbraio, i giovani hanno presosuldi. L’ansia per la zona arancione ha infatti invogliato i ragazzi ad approfittare di queste ultime ore di libertà. C’è ansia ed apprensione tra i cittadini partenopei. Da una parte ci sono i commercianti che temono un’inflessione, dall’altra invece ci sono i giovani che non vogliono perdere le loro libertà ed i loro divertimenti. I napoletani, così come tutti gli italiani, hanno fatto già tanti sacrifici e a quanto pare non sono serviti a molto. La battaglia al covid è più stressante e preoccupante che mai e le forze sono allo stremo. Idel, il traffico ...

