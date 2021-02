Napoli, cambio al vertice per l’Ordine degli infermieri (Di sabato 20 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – l’Ordine professionale degli infermieri di Napoli, l’Opi, ha un nuovo volto al vertice, si tratta di Teresa Rea, infermiera del Policlinico Federico II. Teresa è stata eletta nella recente tornata elettorale. Teresa Rea, infermiera al Policlinico Federico ll, con dottorato di ricerca in Economia e Management aziendale, è la nuova Presidente dell’Opi Napoli, l’Ordine professionale che raggruppa gli infermieri e gli infermieri pediatrici. All’unanimità il Consiglio direttivo dell’Opi, eletto nella recente tornata elettorale, ha designato anche il vicepresidente (Nello Lanzuise); il segretario (Alessandro Olivieri); il tesoriere (Gennaro Sanges). “Sono commossa, emozionata e onorata di ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 20 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiprofessionaledi, l’Opi, ha un nuovo volto al, si tratta di Teresa Rea, infermiera del Policlinico Federico II. Teresa è stata eletta nella recente tornata elettorale. Teresa Rea, infermiera al Policlinico Federico ll, con dottorato di ricerca in Economia e Management aziendale, è la nuova Presidente dell’Opiprofessionale che raggruppa glie glipediatrici. All’unanimità il Consiglio direttivo dell’Opi, eletto nella recente tornata elettorale, ha designato anche il vicepresidente (Nello Lanzuise); il segretario (Alessandro Olivieri); il tesoriere (Gennaro Sanges). “Sono commossa, emozionata e onorata di ...

cn1926it : #DeLaurentiis non pensa a un cambio in panchina: è solido nella sua fede a #Gattuso - _SiGonfiaLaRete : #Napoli, nessun cambio in programma: #Gattuso, per ora, non rischia - PietroPecchioni : RT @Paroladeltifoso: Atalanta-Napoli: possibile cambio dell’assetto tattico - Paroladeltifoso : Atalanta-Napoli: possibile cambio dell’assetto tattico - SiamoPartenopei : TUTTOSPORT - Napoli, Gattuso prepara un cambio tattico: difesa a tre con l'Atalanta? -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli cambio L'idea di Gattuso spaventa i tifosi: Di nuovo? Ai tifosi del Napoli non piace atteggiamento difensivista Sui social i tifosi si sfogano: 'Per l'... Fioccano le reazioni 'Ennesimo cambio di modulo , Gattuso ormai non sa più che pesci pigliare', e ...

I candidati e l'effetto Draghi Si vedrà se e quanto l'effetto Draghi riuscirà ad avviare un reale cambio di rotta. C'è da ... La formula del governo Draghi potrebbe rappresentare, davvero, un modello di svolta da Roma a Napoli se ci ...

EUROPA LEAGUE - Napoli, Gattuso: "Situazione di emergenza", Meret: "Due gol evitabili, possiamo ribaltarla" Ecco quanto evidenziato da 'Napoli Magazine': 'Se andiamo a vedere bene, l'unico che ha attaccato la profondita' nel primo tempo e' stato Insigne. apoli, Gattuso: 'Situazione di emergenza', Meret: 'Du ...

