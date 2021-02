Meteo di fine Febbraio | guardiamo ad Est | gelo importante

(Di sabato 20 febbraio 2021) Il robusto anticiclone, che si appresta ad insediarsi con forza sull’Italia, porterà non solo prevalente stabilità atmosferica, ma anche un vero e proprio assaggio di primavera. Il tepore sarà dovuto ad un respiro caldo che avrà origine dall’entroterra nord-africano ed alimenterà lo stesso anticiclone. Questo contesto diprimaverile si protrarrà per diversi giorni. L’anticiclone caldo espanderà il proprio raggio d’azione ad oltre mezza Europa, generando un blocco per le perturbazioni atlantiche o per discese d’aria fredda. Ipotesi di cambiamento per gli ultimi giorni del meseQuasi tutta la prossima settimana trascorrerà all’insegna di questo potente anticiclone, alimentato da correnti decisamente calde. Tuttavia, proprio nel weekend dimese si scorgono elementi che farebbero presupporre un cambiamento, ancora tutto da delineare. Le ...

La sua presenza renderà l'atmosfera stabile e grazie alle temperature via via più miti spegnerà di fatto l'inverno che, meteorologicamente parlando, terminerà afebbraio. Il team del sito www.Il robusto anticiclone, che si appresta ad insediarsi con forza sull'Italia, porterà non solo prevalente stabilità atmosferica, ma anche un vero e proprio assaggio di primavera. Il tepore sarà dovuto ...