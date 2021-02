M5S: Di Battista, 'prima hanno detto no a Draghi, poi sì, non sono io che ho cambiato idea' (Di sabato 20 febbraio 2021) Roma, 20 feb. (Adnkronos) - "prima hanno detto no a Draghi, poi la linea è cambiata, non ho cambiato io idea". Lo dice Alessandro Di Battista, nel corso di una diretta social, riferendosi al M5S. "Quel ministero della transizione ecologica chiesto da Grillo - sottolinea Di Battista - non esiste" mentre "Giorgetti allo sviluppo economico, che ha detto come Draghi sia il Ronaldo della politica, gestirà anche l'Ilva, per esempio". Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 20 febbraio 2021) Roma, 20 feb. (Adnkronos) - "no a, poi la linea è cambiata, non hoio". Lo dice Alessandro Di, nel corso di una diretta social, riferendosi al M5S. "Quel ministero della transizione ecologica chiesto da Grillo - sottolinea Di- non esiste" mentre "Giorgetti allo sviluppo economico, che hacomesia il Ronaldo della politica, gestirà anche l'Ilva, per esempio".

