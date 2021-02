Lombardia e Lazio "salve". Ma l'Iss: ridurre i contatti (Di sabato 20 febbraio 2021) Francesca Angeli Emilia, Campania e Molise in arancione. Molte zone rosse localizzate. L'indice Rt sfiora l'uno Campania, Emilia Romagna e Molise passano in fascia arancione. In Umbria confermato il rosso per diverse aree: Perugia e la zona di Terni. Lombardia, Liguria e Lazio restano gialle ma l'Italia entra in uno stato di «allerta precoce». L'attenzione degli esperti sale ma per ora il sistema dei colori basato sul «peso» dell'indice di trasmissione resiste e per arginare le varianti è considerata sufficiente l'azione chirurgica di zone rosse circostanziate, istituite tempestivamente. L'ultimo monitoraggio settimanale dell'Istituto superiore di sanità rileva che nel periodo che va dal 27 gennaio al 9 febbraio l'Rt è salito a 0,99. In crescita rispetto alla settimana precedente quando era 0,95 con un limite superiore che comprende ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 20 febbraio 2021) Francesca Angeli Emilia, Campania e Molise in arancione. Molte zone rosse localizzate. L'indice Rt sfiora l'uno Campania, Emilia Romagna e Molise passano in fascia arancione. In Umbria confermato il rosso per diverse aree: Perugia e la zona di Terni., Liguria erestano gialle ma l'Italia entra in uno stato di «allerta precoce». L'attenzione degli esperti sale ma per ora il sistema dei colori basato sul «peso» dell'indice di trasmissione resiste e per arginare le varianti è considerata sufficiente l'azione chirurgica di zone rosse circostanziate, istituite tempestivamente. L'ultimo monitoraggio settimanale dell'Istituto superiore di sanità rileva che nel periodo che va dal 27 gennaio al 9 febbraio l'Rt è salito a 0,99. In crescita rispetto alla settimana precedente quando era 0,95 con un limite superiore che comprende ...

Corriere : ?? ULTIM'ORA – La decisione sulle Regioni: Lombardia e Lazio rimangono gialle. Campania, Emilia Romagna e Molise van… - you_trend : Dei 25 membri del nuovo Governo #Draghi, 9 sono nati in Lombardia, 4 in Veneto e 2 in Lazio, Emilia-Romagna, Campan… - lorepregliasco : Nel 2020 il turismo in Francia si è salvato, sembrerebbe. Lombardia, Veneto, Lazio, Campania malissimo - SBidimedia : Casi #COVID19, la Lombardia piazza un preoccupante +20% di casi settimana su settimana Altri andamenti: Abruzzo +… - kabara79 : @LaBiaBi11 Lombardia e Lazio tirano il fiato. ???? -