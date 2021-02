Kourtney Kardashian e Travis Barker: su Instagram è già scontro tra i followers (Di sabato 20 febbraio 2021) Kourtney Kardashian e Travis Barker sono venuti allo scoperto e hanno ufficializzato il loro amore. Lo hanno fatto, ovviamente, sui social. Lei ha postato una foto delle loro due mani intrecciate con la scritta: “Quando gli amici si innamorano”. Questo perché, in effetti, la maggiore delle sorelle Kardashian e il batterista dei Blink-182 si conoscono da anni e sono usciti in gruppo con tante altre persone migliaia di volte. Ora però è scoccata la scintilla e Kourtney e Travis sono diventati inseparabili. In realtà si sono innamorati da qualche mese. Il settimanale People l’aveva rivelato già lo scorso gennaio. “Travis ha sempre nutrito sentimenti per lei”, queste le parole di People. “Lui la corteggia da molto tempo, ma solo ora ... Leggi su velvetmag (Di sabato 20 febbraio 2021)sono venuti allo scoperto e hanno ufficializzato il loro amore. Lo hanno fatto, ovviamente, sui social. Lei ha postato una foto delle loro due mani intrecciate con la scritta: “Quando gli amici si innamorano”. Questo perché, in effetti, la maggiore delle sorellee il batterista dei Blink-182 si conoscono da anni e sono usciti in gruppo con tante altre persone migliaia di volte. Ora però è scoccata la scintilla esono diventati inseparabili. In realtà si sono innamorati da qualche mese. Il settimanale People l’aveva rivelato già lo scorso gennaio. “ha sempre nutrito sentimenti per lei”, queste le parole di People. “Lui la corteggia da molto tempo, ma solo ora ...

