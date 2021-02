Governo: De Corato (FdI) a gazebo per dire no a governo Draghi, 'raccolte oltre 500 firme' (Di sabato 20 febbraio 2021) Milano, 20 feb. (Adnkronos) - "Oggi ho partecipato ai gazebo di Fdi in viale Papiniano e via Novara per dire no al governo Draghi. Nei 10 presidi allestiti in città abbiamo raccolto oltre 500 firme, segno evidente della grande partecipazione popolare contro questo governo che ha ereditato una truppa di ministri incompetenti dal precedente governo Conte, da Luigi Di Maio a Roberto Speranza. Doveva essere 'il governo dei migliori' e invece alla fine si è dimostrato una versione ritoccata di quello precedente". Lo afferma il consigliere comunale di FdI a Milano e assessore regionale, Riccardo De Corato. "Noi di Fratelli d'Italia siamo in piazza per ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 20 febbraio 2021) Milano, 20 feb. (Adnkronos) - "Oggi ho partecipato aidi Fdi in viale Papiniano e via Novara perno al. Nei 10 presidi allestiti in città abbiamo raccolto500, segno evidente della grande partecipazione popolare contro questoche ha ereditato una truppa di ministri incompetenti dal precedenteConte, da Luigi Di Maio a Roberto Speranza. Doveva essere 'ildei migliori' e invece alla fine si è dimostrato una versione ritoccata di quello precedente". Lo afferma il consigliere comunale di FdI a Milano e assessore regionale, Riccardo De. "Noi di Fratelli d'Italia siamo in piazza per ...

