GF Vip | Stefania | Samantha e Zenga in nomination

(Di sabato 20 febbraio 2021) I ritmi sono serratissimi e già lunedì un altro gippone dovrà lasciare la casa del Grande Fratello Vip. In nomination sono finiti Stefania Orlando (di nuovo), Samantha De Grenet e Andrea Zelletta. Chi riuscirà a conquistare il pubblico e a restare ancora in gioco? La finale si avvicina e uscire ora è davvero un peccato… Il Grande Fratello Vip è spietatissimo. E dopo l'eliminazione di Giulia Salemi durante

La quarantunesima puntata del 'Grande Fratello' ha visto l'eliminazione di Giulia Salemi , permettendo aOrlando di poter proseguire l'avventura all'interno della Casa. Un verdetto che mette in difficoltà soprattutto Pierpaolo ...Venerdì 19 febbraio è andata in onda la 41esima puntata del Grande Fratello, il reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini insieme agli opinionisti Pupo e Antonella ...al televoto da...I ritmi sono serratissimi e già lunedì un altro gippone dovrà lasciare la casa del Grande Fratello Vip. In nomination sono finiti ...Il più dispiaciuto dall’uscita di Giulia Salemi è sicuramente Pierpaolo Pretelli che avrebbe voluto averla al suo fianco anche nella finale. Mancano solo dieci giorni è vero, fuori avranno tutto il te ...