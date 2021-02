Agenzia_Ansa : #Biden: 'La #Russia è una minaccia c'è il rischio di un ritorno della Guerra Fredda'. Il presidente #Usa alla Confe… - Capezzone : +++Oggi su ?@LaVeritaWeb?+++ Esordio di Draghi al G7: -Johnson dona ai paesi poveri i vaccini Uk in surplus -tutti… - MoliPietro : G7 e Conferenza di Monaco: l’America è tornata - Gabriele885 : RT @Capezzone: +++Oggi su ?@LaVeritaWeb?+++ Esordio di Draghi al G7: -Johnson dona ai paesi poveri i vaccini Uk in surplus -tutti scoprono… - PulcinoRossoner : RT @davcarretta: Joe Biden alla conferenza sulla sicurezza di Monaco ha detto agli europei “America is back” ma o di qua o di la: la battag… -

Ultime Notizie dalla rete : Conferenza Monaco

'Non credo in un'America da sola, non credo in un'Europa da sola, credo solo negli Stati Uniti e nell'Unione europea insieme', saluta così la platea dellasulla Sicurezza diil segretario generale della Nato, Jens Stolteberg . Parlando come ospite di un panel dal titolo programmatico, 'A New Transatlantic Agenda', insieme alla ...Un rischio che in parte si è palesato allasulla Sicurezza di, dove le distanze fra Joe Biden e Angela Merkel sulla politica russa e cinese si sono fatte sentire. Nelle geometrie ...Si sono svolti due importanti eventi per le future relazioni transatlantiche, il G7 e la Conferenza sulla sicurezza di Monaco. Il presidente americano Joe Biden ha rivolto il suo primo discorso ...Mosca, 20 feb. (Adnkronos) - La Russia non vede alcuna reciprocità nei suoi tentativi di normalizzare le relazioni con l'Occidente. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, in dichiara ...