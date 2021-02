Firenze | flash mob dei lavoratori dello spettacolo | il 23 febbraio

(Di sabato 20 febbraio 2021) Le lavoratrici e iscenderanno in piazza a livello nazionale per denunciare lo stato di grave crisi del settore e la loro condizione, lavorativa e personale L'articolo proviene daPost.

Ultime Notizie dalla rete : Firenze flash

Controradio

il presidio/mob si svolge dalle 10 alle 12. "Il prolungarsi della pandemia potrebbe avere conseguenze irreversibili: chiusure definitive di teatri, cinema, sale da concerto e, in ...previsto un presidio/mob dalle ore 10 alle 12 via Cavour sotto alla Prefettura. Il prolungarsi della pandemia potrebbe avere conseguenze irreversibili: chiusure definitive di teatri, ...FIRENZE: I lavoratori del settore danno vita anche a Firenze a un presidio con flash mob davanti alla prefettura per chiedere il rilancio del comparto ...Martedì 23 febbraio, ad un anno dal primo decreto sull'emergenza sanitaria, Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil le lavoratrici e i lavoratori dello ...