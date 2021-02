Emergenza in difesa. La Roma riscopre Fazio e Juan Jesus (Di sabato 20 febbraio 2021) Falcidiata da continui infortuni, la Roma nella partita di domani contro il Benevento dovrà per forza di cose fare di necessità una virtù. La situazione in classifica è più che buona considerando il terzo posto attuale in piena linea con le aspettative ad inizio stagione. Nonostante ciò, la situazione si complica vedendo il reparto difensivo: fuori Ibanez, Smalling e Kumbulla, in forse Cristante. Paulo Fonseca dovrà fare la conta per vedere su chi poter contare nel reparto difensivo contro i sanniti. Ecco perché hanno cominciato a scaldare i motori Federico Fazio e Juan Jesus. I due sembravano essere finiti fuori dai radar del tecnico portoghese, tanto che per loro si erano aperte diverse porte nella sessione di mercato, salvo poi finire con un nulla di fatto. Adesso potrebbe essere arrivata la loro occasione. Per ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 20 febbraio 2021) Falcidiata da continui infortuni, lanella partita di domani contro il Benevento dovrà per forza di cose fare di necessità una virtù. La situazione in classifica è più che buona considerando il terzo posto attuale in piena linea con le aspettative ad inizio stagione. Nonostante ciò, la situazione si complica vedendo il reparto difensivo: fuori Ibanez, Smalling e Kumbulla, in forse Cristante. Paulo Fonseca dovrà fare la conta per vedere su chi poter contare nel reparto difensivo contro i sanniti. Ecco perché hanno cominciato a scaldare i motori Federico. I due sembravano essere finiti fuori dai radar del tecnico portoghese, tanto che per loro si erano aperte diverse porte nella sessione di mercato, salvo poi finire con un nulla di fatto. Adesso potrebbe essere arrivata la loro occasione. Per ...

