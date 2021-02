Cagliari | fatta per il sostituto di Di Francesco

Leggi su serieanews

(Di sabato 20 febbraio 2021) Per ilscatta l’ora dell’esonero di Di, la dirigenza incontrerà Semplici, che sarà il nuovo allenatore dei sardi. La sconfitta in casa contro il Torino ha fatto sprofondare ildefinitivamente in un buco nero. La squadra si trova attualmente 18° in classifica, molto lontana dalle tendenza di metà classifica e oltre dello Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.