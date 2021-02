Ascolti TV | Venerdì 19 febbraio 2021. Il Cantante Mascherato 17.4%, Grande Fratello Vip 19%. Quarto Grado 6.1%, Propaganda Live 5.7% Fratelli di Crozza 5.7% (Di sabato 20 febbraio 2021) Il Cantante Mascherato - Flavio Insinna Nella serata di ieri, Venerdì 19 febbraio 2021, su Rai1 Il Cantante Mascherato, in onda dalle 21.41 alle 24.16, ha conquistato 3.743.000 spettatori pari al 17.4% di share. Su Canale 5 il Grande Fratello Vip, in onda dalle 21.48 alle 25.05, ha raccolto davanti al video 3.491.000 spettatori pari al 19% di share (Grande Fratello Vip Night 1.783.000 – 28.5% e Grande Fratello Vip Live 813.000 – 15.8%). Su Rai2 The Good Doctor ha interessato 1.455.000 spettatori pari al 5.4% di share e The Residence è stato visto da 1.043.000 spettatori con il 4.7% di share. Su Italia 1 Freedom – Oltre il Confine ha catturato ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 20 febbraio 2021) Il- Flavio Insinna Nella serata di ieri,19, su Rai1 Il, in onda dalle 21.41 alle 24.16, ha conquistato 3.743.000 spettatori pari al 17.4% di share. Su Canale 5 ilVip, in onda dalle 21.48 alle 25.05, ha raccolto davanti al video 3.491.000 spettatori pari al 19% di share (Vip Night 1.783.000 – 28.5% eVip813.000 – 15.8%). Su Rai2 The Good Doctor ha interessato 1.455.000 spettatori pari al 5.4% di share e The Residence è stato visto da 1.043.000 spettatori con il 4.7% di share. Su Italia 1 Freedom – Oltre il Confine ha catturato ...

