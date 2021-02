Anticiclone da Primavera in Italia. Vortice Polare insidioso (Di sabato 20 febbraio 2021) Un potente Anticiclone si accinge a mostrare un vero e proprio assaggio di Primavera. Già da alcuni giorni un campo di alta pressione prevale sull’Italia, ma è in fase di deciso irrobustimento. L’aumento della pressione sulla nostra Penisola sarà notevole sia al suolo che in quota. Scudo anticiclonico potente nella prima parte della prossima settimanaCorrenti calde in quota alimenteranno l’Anticiclone, che si gonfierà a dismisura espandendosi a tutta l’Europa Centro-Meridionale. Questo andrà a creare un vero e proprio muro alle perturbazioni. Non avremo più i disturbi degli ultimi giorni, legati alle infiltrazioni umide atlantiche. Tuttavia, ad inizio settimana l’azione di una perturbazione legata ad una depressione atlantica, in isolamento tra Marocco ed Algeria. Nubi sfrangiate attraverseranno le due Isole Maggiori ... Leggi su meteogiornale (Di sabato 20 febbraio 2021) Un potentesi accinge a mostrare un vero e proprio assaggio di. Già da alcuni giorni un campo di alta pressione prevale sull’, ma è in fase di deciso irrobustimento. L’aumento della pressione sulla nostra Penisola sarà notevole sia al suolo che in quota. Scudo anticiclonico potente nella prima parte della prossima settimanaCorrenti calde in quota alimenteranno l’, che si gonfierà a dismisura espandendosi a tutta l’Europa Centro-Meridionale. Questo andrà a creare un vero e proprio muro alle perturbazioni. Non avremo più i disturbi degli ultimi giorni, legati alle infiltrazioni umide atlantiche. Tuttavia, ad inizio settimana l’azione di una perturbazione legata ad una depressione atlantica, in isolamento tra Marocco ed Algeria. Nubi sfrangiate attraverseranno le due Isole Maggiori ...

