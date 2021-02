Varianti Covid, Salmaso: 'Ce ne saranno di nuove. Lockdown? Per ora non serve' (Di venerdì 19 febbraio 2021) 'Ci saranno nuove Covid, sono un fenomeno naturale', avverte , epidemiologa dell'Aie, l'Associazione italiana di epidemiologia, ospite di 'Agorà' su RaiTre. E sull'ipotesi Lockdown è netta: 'Al ... Leggi su leggo (Di venerdì 19 febbraio 2021) 'Ci, sono un fenomeno naturale', avverte , epidemiologa dell'Aie, l'Associazione italiana di epidemiologia, ospite di 'Agorà' su RaiTre. E sull'ipotesiè netta: 'Al ...

MediasetTgcom24 : Covid, l'Ospedale Sacco: i nostri reparti non sono pieni di varianti #ospedalesacco - Adnkronos : #Covid, @RobertoBurioni: 'Nuova moda terrorizzare con #varianti' - fattoquotidiano : Covid, il Consorzio per sequenziare le varianti fermo per la crisi di governo. Il virologo Caruso: “Manca solo una… - PaoloBMb70 : RT @Radio1Rai: #Covid 'Le varianti potrebbero cambiare ordine di efficacia dei vaccini nei confronti del virus. Sappiamo che #Pfizer e #Mod… - NuovaScintilla : RT @agensir: #Coronavirus #Covid19. L’infettivologo Cauda: “Contro le varianti accelerare con i #vaccini” -