Tutto il repertorio del melodramma M5S su Draghi: citazioni, accuse e trame complottiste (Di venerdì 19 febbraio 2021) Tra citazioni, accuse, rimpianti, ieri, alla Camera, per la fiducia a Draghi, è andato in scena l’ennesimo melodramma M5S. In 16 hanno votato no, in 12 non si sono presentati. E se sui secondi bisogna vedere, la sorte dei primi, dopo l’esempio dei dissidenti di Palazzo Madama, è segnata: espulsione. Semmai con strascichi di ricorsi e carte bollate come insegna ancora l’esempio dei senatori ribelli. Tutti i j’accuse dei dissidenti A mettere in fila le parole del dramma è stato Tommaso Labate sul Corriere della Sera. «Si sente l’odore di incenso che copre questo gattopardismo tecnocratico», ha detto Pino Cabras, durante l’intervento col quale ha annunciato il suo no a Draghi, che ha aperto la strada a quelli degli altri dissidenti M5S. «Buone mascherine a tutti, e non di carnevale», gli ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 19 febbraio 2021) Tra, rimpianti, ieri, alla Camera, per la fiducia a, è andato in scena l’ennesimoM5S. In 16 hanno votato no, in 12 non si sono presentati. E se sui secondi bisogna vedere, la sorte dei primi, dopo l’esempio dei dissidenti di Palazzo Madama, è segnata: espulsione. Semmai con strascichi di ricorsi e carte bollate come insegna ancora l’esempio dei senatori ribelli. Tutti i j’dei dissidenti A mettere in fila le parole del dramma è stato Tommaso Labate sul Corriere della Sera. «Si sente l’odore di incenso che copre questo gattopardismo tecnocratico», ha detto Pino Cabras, durante l’intervento col quale ha annunciato il suo no a, che ha aperto la strada a quelli degli altri dissidenti M5S. «Buone mascherine a tutti, e non di carnevale», gli ...

Gianluc54410558 : @BruNO16503135 Io l’ho bevuto in Puglia, era giallo e aveva 40 gradi, buonissimo, mezzo bicchieri e cantavi tutto i… - a_settembrino : @augustociardi75 Nel lontano '92 il primo concerto al palladium di Roma con un repertorio tutto nostro. Non eravamo… - stefania_2020 : RT @lanavediteseoed: «Un altro regalo di River, pensa. Prima di cominciare a indagare su di lui, non aveva mai colto la forza e la bellezza… - PIER18038465 : RT @lanavediteseoed: «Un altro regalo di River, pensa. Prima di cominciare a indagare su di lui, non aveva mai colto la forza e la bellezza… - EnfantProdige : RT @lanavediteseoed: «Un altro regalo di River, pensa. Prima di cominciare a indagare su di lui, non aveva mai colto la forza e la bellezza… -