Traffico Roma del 19-02-2021 ore 20:00 (Di venerdì 19 febbraio 2021) Luceverde Roma ben trovati a questo appuntamento Chiusa di nuovo la tangenziale all'altezza della galleria che dalla Tiburtina porta verso la Nomentana chiusura a seguito di un incidente risolto l'incidente sulla tratto Urbano della A24 in direzione del raccordo ora Traffico regolare sulla via Flaminia lunghe Code in uscita da Roma a causa di un incidente tra via di Grottarossa e raccordo anulare ripercussioni su Corso Francia e sul viale di Tor di Quinto incidente in via del Circo Massimo in direzione di viale Aventino anche sulla Pontina incidente all'altezza di Tor de' Cenci direzione po' sull'autostrada Roma-fiumicino in diminuzione le code per lavori verso il viadotto della Magliana e sta diminuendo il Traffico sul Raccordo Anulare fine settimana con lavori sulla uccide la metro che sarà chiusa ...

