Traffico Roma del 19-02-2021 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 19 febbraio 2021)infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane chiusa sulla tangenziale est la nuova galleria in direzione Nomentana Salaria ripercussioni sia sulla tangenziale sia sul tratto Urbano della A24 lunghe code sull’autostrada-fiumicino verso il viadotto della Magliana code per lavori ma anche come conseguenza di un incidente avvenuto in via della Magliana e la Pontina incidente all’altezza di Castelno in direzione Pomezia nella trasporto pubblico ritardi sulla linea della metro C treni in ritardo a causa di un guasto chiusa via di Torrevecchia nelle vicinanze della Trionfale deviate le linee bus ...