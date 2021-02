Tossisce in faccia a due poliziotti urlando “corona, corona”: condannato a quattro mesi di carcere (Di venerdì 19 febbraio 2021) Ha tossito e urlato “corona, corona” in faccia a due poliziotti per questo un uomo è stato condannato a quattro mesi di carcere dalla Corte Suprema. Succede in Danimarca: secondo i giudici, le azioni dell’uomo configurano il reato di “minacce violente” e per questo vanno sanzionate secondo la legge. L’episodio ebbe luogo lo scorso marzo nella città di Aarhus, quanto una pattuglia della polizia fermò un’auto sulla quale l’uomo viaggiava come passeggero. Il condannato, poco più che ventenne, ha raccontato che il suo gesto era dovuto al suo stato di ubriachezza, ma di non essere infetto. In primo grado l’uomo venne assolto dal tribunale di Aarhus per aver tossito contro i poliziotti, ma ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 febbraio 2021) Ha tossito e urlato “” ina dueper questo un uomo è statodidalla Corte Suprema. Succede in Danimarca: secondo i giudici, le azioni dell’uomo configurano il reato di “minacce violente” e per questo vanno sanzionate secondo la legge. L’episodio ebbe luogo lo scorso marzo nella città di Aarhus, quanto una pattuglia della polizia fermò un’auto sulla quale l’uomo viaggiava come passeggero. Il, poco più che ventenne, ha raccontato che il suo gesto era dovuto al suo stato di ubriachezza, ma di non essere infetto. In primo grado l’uomo venne assolto dal tribunale di Aarhus per aver tossito contro i, ma ...

