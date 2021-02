Tel Aviv, con il vaccino... birra in omaggio (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il weekend è giovane a Tel Aviv e, nella guerra contro il Covid, non si perde tempo e si portano i vaccini nei posti frequentati nel fine settimana proprio dai giovani. Così a Tel Aviv si organizzano... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il weekend è giovane a Tele, nella guerra contro il Covid, non si perde tempo e si portano i vaccini nei posti frequentati nel fine settimana proprio dai giovani. Così a Telsi organizzano...

MediasetTgcom24 : Con il vaccino birra in omaggio: accade nei bar della movida di Tel Aviv #telaviv - SimoneCosimi : Da domenica Israele riaprirà hotel, teatri, eventi sportivi, musei, palestre, centri commerciali e parzialmente l’a… - cmllbrrsc : RT @DAVIDPARENZO: +++Tel Aviv inaugura il 'bar dei vaccini': vaccino senza appuntamento e birra in omaggio (Crediti fotografici: Kfir Sivan… - peppe844 : RT @MediasetTgcom24: Con il vaccino birra in omaggio: accade nei bar della movida di Tel Aviv #telaviv - Tiziana_DR : RT @antonluca_cuoco: Tel Aviv inaugura il 'bar dei vaccini': vaccino senza appuntamento e birra in omaggio. #Israele è il modello per un mo… -

Ultime Notizie dalla rete : Tel Aviv Tel Aviv, con il vaccino... birra in omaggio Il weekend giovane a Tel Aviv e, nella guerra contro il Covid, non si perde tempo e si portano i vaccini nei posti frequentati nel fine settimana proprio dai giovani. Cos a Tel Aviv si organizzano i " Vaccine bar ": ...

Alunni in webinar con Vivian Salomon, figlia di sopravvissuti all'olocausto Da sei anni vive a Tel Aviv, di professione interior designer. Da 12 anni ha aderito all'Istituto Yad Vashem, l'istituto più grande al mondo per la ricerca della Shoah e per la memoria della stessa, ...

Con il vaccino birra in omaggio: accade nei bar della movida di Tel Aviv TGCOM Cucciolo di balena trovato morto in spiaggia in Israele (ANSA) - TEL AVIV, 19 FEB - Un cucciolo di balenottera è stato ritrovato morto su una spiaggia della Riserva di Nitzanim nel sud di Israele. Il decesso del cetaceo - che può arrivare da adulto ...

WL - Justin Tillman cambia ancora: firma per l'Hapoel Tel Aviv Dopo aver lasciato Sassari per passare al Bursaspor, Justin Tillman cambia ancora squadra e firma con gli israeliani del Hapoel Tel Aviv. Il 25enne ha lasciato il club turco dopo appena ...

Il weekend giovane ae, nella guerra contro il Covid, non si perde tempo e si portano i vaccini nei posti frequentati nel fine settimana proprio dai giovani. Cos asi organizzano i " Vaccine bar ": ...Da sei anni vive a, di professione interior designer. Da 12 anni ha aderito all'Istituto Yad Vashem, l'istituto più grande al mondo per la ricerca della Shoah e per la memoria della stessa, ...(ANSA) - TEL AVIV, 19 FEB - Un cucciolo di balenottera è stato ritrovato morto su una spiaggia della Riserva di Nitzanim nel sud di Israele. Il decesso del cetaceo - che può arrivare da adulto ...Dopo aver lasciato Sassari per passare al Bursaspor, Justin Tillman cambia ancora squadra e firma con gli israeliani del Hapoel Tel Aviv. Il 25enne ha lasciato il club turco dopo appena ...