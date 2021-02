Stracci alle vongole (Di venerdì 19 febbraio 2021) Come preparare gli : Lavare le vongole. Prendere un tegame e aggiungere 2 cucchiai d’olio, l’aglio e le vongole; a fiamma alta, lasciare aprire le vongole. Quando saranno aperte, togliere le vongole e lasciare da parte il liquido di cottura. Prendere una casseruola e accompagnare la cottura dei pelati con 2 cucchiai di olio e l’aglio. Dopo 10 minuti di cottura, unire i molluschi con una tazza di liquido filtrato Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 19 febbraio 2021) Come preparare gli : Lavare le. Prendere un tegame e aggiungere 2 cucchiai d’olio, l’aglio e le; a fiamma alta, lasciare aprire le. Quando saranno aperte, togliere lee lasciare da parte il liquido di cottura. Prendere una casseruola e accompagnare la cottura dei pelati con 2 cucchiai di olio e l’aglio. Dopo 10 minuti di cottura, unire i molluschi con una tazza di liquido filtrato Articolo completo: dal blog SoloDonna

