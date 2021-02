Roma, Zaniolo: “Tra un mese torno in campo. Derby? Anche se ci fossi stato non sarebbe cambiato nulla” (Di sabato 20 febbraio 2021) “Premier League? E’ bella e affascinante. La guardo spesso, ha un gioco più fisico e veloce rispetto alla Serie A. Spero di tornare in campo tra un mese, sto correndo da due o tre giorni. Il difensore più forte? Skriniar. E’ forte, veloce e ha tempismo”. Queste le dichiarazioni di Nicolò Zaniolo, centrocampista della Roma, su ‘Clubhouse’, il nuovo social network che negli ultimi tempi sta facendo registrare grandi numeri. Il gioiellino giallorosso è è intervenuto in una “Room” insieme a Gaspare Galasso, Damiano “Er Faina” e l’attore Ciro Petrone parlando Anche del Derby contro la Lazio: “Se fossi stato in campo? Non sarebbe cambiato nulla, un giocatore non cambia la squadra. Potevo ... Leggi su sportface (Di sabato 20 febbraio 2021) “Premier League? E’ bella e affascinante. La guardo spesso, ha un gioco più fisico e veloce rispetto alla Serie A. Spero di tornare intra un, sto correndo da due o tre giorni. Il difensore più forte? Skriniar. E’ forte, veloce e ha tempismo”. Queste le dichiarazioni di Nicolò, centrocampista della, su ‘Clubhouse’, il nuovo social network che negli ultimi tempi sta facendo registrare grandi numeri. Il gioiellino giallorosso è è intervenuto in una “Room” insieme a Gaspare Galasso, Damiano “Er Faina” e l’attore Ciro Petrone parlandodelcontro la Lazio: “Sein? Non, un giocatore non cambia la squadra. Potevo ...

