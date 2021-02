Roma, allenamento individuale per Smalling e Kumbulla: le ultime (Di venerdì 19 febbraio 2021) allenamento a Trigoria per la Roma dopo la vittoria in Europa League contro lo Sporting Braga: terapie per Ibanez e Cristante Dopo la vittoria contro lo Sporting Braga in Europa League, la Roma è tornata ad allenarsi a Trigoria. Lavori individuali di Marash Kumbulla e Chris Smalling. Riccardo Calafiori continua ad alternare lavori personalizzati. Roger Ibañez e Bryan Cristante, nella giornata di oggi, si sono sottoposti a delle terapie per i fastidi accusati nella partita di ieri. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 19 febbraio 2021)a Trigoria per ladopo la vittoria in Europa League contro lo Sporting Braga: terapie per Ibanez e Cristante Dopo la vittoria contro lo Sporting Braga in Europa League, laè tornata ad allenarsi a Trigoria. Lavori individuali di Marashe Chris. Riccardo Calafiori continua ad alternare lavori personalizzati. Roger Ibañez e Bryan Cristante, nella giornata di oggi, si sono sottoposti a delle terapie per i fastidi accusati nella partita di ieri. Leggi su Calcionews24.com

