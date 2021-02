Marte e Perseverance incontrano DOOM e i videogiochi nei meme che spopolano sul web (Di venerdì 19 febbraio 2021) Nella serata di ieri il rover Perseverance è atterrato su Marte e milioni di persone hanno assistito agli ultimi intensi momenti in cui il team della NASA ha portato a termine l'atterraggio del rover e quasi immediatamente è stato premiato con la prima nuova immagine dalla superficie del pianeta. Mentre molte persone si sono congratulate con la NASA per l'atterraggio di successo, altri, compresi alcuni sviluppatori di giochi, hanno deciso di festeggiare nel modo migliore che conoscono: i meme. Perseverance è un rover prodotto da Jet Propulsion Laboratory, lanciato dalla NASA il 30 luglio dello scorso anno. Perseverance è progettato per cercare segni di vita sul pianeta e raccogliere campioni di roccia e suolo per sperare di tornare sulla Terra. Nel frattempo, il rover si unirà a Curiosity, l'altro ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 19 febbraio 2021) Nella serata di ieri il roverè atterrato sue milioni di persone hanno assistito agli ultimi intensi momenti in cui il team della NASA ha portato a termine l'atterraggio del rover e quasi immediatamente è stato premiato con la prima nuova immagine dalla superficie del pianeta. Mentre molte persone si sono congratulate con la NASA per l'atterraggio di successo, altri, compresi alcuni sviluppatori di giochi, hanno deciso di festeggiare nel modo migliore che conoscono: iè un rover prodotto da Jet Propulsion Laboratory, lanciato dalla NASA il 30 luglio dello scorso anno.è progettato per cercare segni di vita sul pianeta e raccogliere campioni di roccia e suolo per sperare di tornare sulla Terra. Nel frattempo, il rover si unirà a Curiosity, l'altro ...

Link4Universe : ECCOLA!! PRIMA FOTO DI MARTE da #PERSEVERANCE!!! Sono qui insieme a 40.000 di voi! C'è ancora la protezione sopra l… - Agenzia_Ansa : FLASHANSA ++++ Il Rover Perseverance è su Marte, il segnale è giunto a Terra++++ #Mars2020 #CountdowntoMars #ANSA - Radio1Rai : Stasera è previsto l’arrivo del rover #Perseverance @NASAPersevere su #Marte. E’ il momento decisivo della missione… - Tucidide3 : RT @lefrasidiosho: #Galli: 'Mi sembra ci sia un po' troppa vita su Marte...' #Mars2020 #Perseverance #lockdown - 71locatelli : RT @AndreaGiuricin: Per andare su #Marte, la #Nasa ha speso 2,6 miliardi per #Perseverance Il Governo italiano per #Alitalia ha speso 5 mi… -