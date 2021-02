LIVE – Frosinone-Pescara 0-0 | Serie B 2020 2021 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Ladi, match valevole per la ventiquattresima giornata di. I padroni di casa, tornati finalmente al successo nell’ultimo turno contro l’Entella, vogliono proseguire su questa strada per tornare in zona playoff; gli abruzzesi, dal canto loro, arrivano da quattro sconfitte nelle ultime cinque gare ed hanno un disperato bisogno di punti per abbandonare l’ultimo posto in classifica. Calcio d’inizio alle ore 21:00 di venerdì 19 febbraio, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. FORMAZIONI UFFICIALI: Bardi; Brighenti, Szyminski, Capuano; Salvi, Kastanos, Maiello, Rohden, Zampano; Iemmello, Novakovich.: ...