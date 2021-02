Lazio: Radu out, Inzaghi pensa a Musacchio (Di venerdì 19 febbraio 2021) La difesa della Lazio non ha proprio pace. La zona del campo che i biancocelesti soffrono di più, sembra aver deciso di non lasciare tranquillo mister Inzaghi. Dopo l’intervento alla caviglia di Luiz Felipe, out per i prossimi mesi, ora il tecnico si è visto privare anche di Radu. Il giocatore ha subito un’operazione per un’ernia inguinale, ieri giovedì 18 febbraio. Sembra sia arrivato il momento di inserire negli schemi di gioco Mateo Musacchio. Lazio – Sampdoria, in Tv e formazioni Lazio, Radu out, al suo posto Musacchio? Sembra proprio di sì. Musacchio, unico acquisto del mercato di riparazione di gennaio, è ai box che si sta scaldando. Il difensore ex Milan è stato preso dalla Lazio proprio per ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 19 febbraio 2021) La difesa dellanon ha proprio pace. La zona del campo che i biancocelesti soffrono di più, sembra aver deciso di non lasciare tranquillo mister. Dopo l’intervento alla caviglia di Luiz Felipe, out per i prossimi mesi, ora il tecnico si è visto privare anche di. Il giocatore ha subito un’operazione per un’ernia inguinale, ieri giovedì 18 febbraio. Sembra sia arrivato il momento di inserire negli schemi di gioco Mateo– Sampdoria, in Tv e formazioniout, al suo posto? Sembra proprio di sì., unico acquisto del mercato di riparazione di gennaio, è ai box che si sta scaldando. Il difensore ex Milan è stato preso dallaproprio per ...

