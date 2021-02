La nuova ordinanza di Speranza, i colori delle regioni dal 21 febbraio (Di venerdì 19 febbraio 2021) I colori delle regioni dal 21 febbraio. Campania, Emilia-Romagna e Molise in arancione. Nessun passaggio in ‘zona rossa’. ROMA – I colori delle regioni dal 21 febbraio dopo la nuova ordinanza del ministro Speranza. Il titolare della Salute nelle prossime ore firmerà un nuovo provvedimento che porterà Campania, Emilia-Romagna e Molise in arancione. Le nuove restrizioni entreranno in vigore dal 21 febbraio e dureranno per almeno 14 giorni. Per loro, quindi, il passaggio in zona gialla non potrà avvenire prima dell’8 marzo. L’ordinanza di Speranza Sono state ore di contatti tra i ministri Speranza e Gelmini e le ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 19 febbraio 2021) Idal 21. Campania, Emilia-Romagna e Molise in arancione. Nessun passaggio in ‘zona rossa’. ROMA – Idal 21dopo ladel ministro. Il titolare della Salute nelle prossime ore firmerà un nuovo provvedimento che porterà Campania, Emilia-Romagna e Molise in arancione. Le nuove restrizioni entreranno in vigore dal 21e dureranno per almeno 14 giorni. Per loro, quindi, il passaggio in zona gialla non potrà avvenire prima dell’8 marzo. L’diSono state ore di contatti tra i ministrie Gelmini e le ...

