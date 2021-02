Harry e Meghan | la decisione è definitiva | Famiglia Reale sconvolta

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Per il principee la moglieMarkle, la, ecco la comunicazione ufficiale. Il principe, duchessa del Sussex, hanno informato la regina Elisabetta che non torneranno come membri attivi dellabritannica. Lo ha annunciato Buckingham Palace nella giornata di oggi. Di conseguenza, gli L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

rtl1025 : ?? Buckingham Palace ha comunicato che la regina #ElisabettaII ha ufficialmente privato #Harry e #Meghan dei loro ti… - repubblica : Harry e Meghan divorziano da Elisabetta: 'Non siamo più membri operativi della famiglia reale' - SkyTG24 : Harry e Meghan, la Regina Elisabetta li priva di titoli e incarichi - _Introducing_me : RT @rtl1025: ?? Buckingham Palace ha comunicato che la regina #ElisabettaII ha ufficialmente privato #Harry e #Meghan dei loro titoli e inca… - infoitcultura : Harry e Meghan, il divorzio è definitivo: «Non torneranno a far parte della famiglia reale» -

Ultime Notizie dalla rete : Harry Meghan

I duchi di Sussex,, sono stati ufficialmente privati dalla regina dei loro titoli di patroni di una serie di attivit affidate in quanto membri della famiglia reale e - nel caso del secondogenito di Carlo ...YoutubeIl 7 marzo andrà poi in onda la lunga intervista rilasciata da Harry e Meghan a Ophra Winfrey dove sicuramente si rivelerà qualche dettaglio in più sull’accaduto. Tra l’altro si vocifera che la conver ...Harry e Meghan hanno preso definitivamente le distanze dalla Famiglia Reale. Lo annunciano in un comunicato gli ex Duchi di Sussex e anche Backingham Palace, dichiarando che la coppia verrà sollevata ...