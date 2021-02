Gli Stati Uniti si sono detti disposti a rinegoziare un accordo sul nucleare con l’Iran (Di venerdì 19 febbraio 2021) Giovedì il portavoce del Dipartimento di Stato americano, Ned Price, ha detto che gli Stati Uniti sono disposti a rinegoziare un accordo sul nucleare con l’Iran. Gli Stati Uniti si erano ritirati unilateralmente dall’accordo su decisione dell’ex presidente Donald Trump, Leggi su ilpost (Di venerdì 19 febbraio 2021) Giovedì il portavoce del Dipartimento di Stato americano, Ned Price, ha detto che gliunsulcon. Glisi erano ritirati unilateralmente dall’su decisione dell’ex presidente Donald Trump,

