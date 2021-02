Genova, donna uccisa in centro: aggredita nel suo negozio di pantofole (Di venerdì 19 febbraio 2021) Una donna di 69 anni è stata uccisa a Genova. Sarebbe stata colpita con almeno due coltellate che l'hanno raggiunta al collo e all'addome. Alcuni passanti avrebbero visto un uomo fuggire dal negozio e hanno cercato di fermarlo. L’omicidio è avvenuto nel tardo pomeriggio di venerdì 19 febbraio in via Colombo, in pieno centro città. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 ma per la donna non c'è stato nulla da fare. La vittima era titolare di un negozio di pantofole. Dalle prime informazioni risulta che è stata aggredita dentro l'esercizio commerciale ma non è ancora chiaro se si sia trattato di una aggressione conseguente ad una rapina o se il movente sia un altro.Si cerca l'ex compagnoLa polizia sta cercando di rintracciare l'ex ... Leggi su tg24.sky (Di venerdì 19 febbraio 2021) Unadi 69 anni è stata. Sarebbe stata colpita con almeno due coltellate che l'hanno raggiunta al collo e all'addome. Alcuni passanti avrebbero visto un uomo fuggire dale hanno cercato di fermarlo. L’omicidio è avvenuto nel tardo pomeriggio di venerdì 19 febbraio in via Colombo, in pienocittà. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 ma per lanon c'è stato nulla da fare. La vittima era titolare di undi. Dalle prime informazioni risulta che è statadentro l'esercizio commerciale ma non è ancora chiaro se si sia trattato di una aggressione conseguente ad una rapina o se il movente sia un altro.Si cerca l'ex compagnoLa polizia sta cercando di rintracciare l'ex ...

