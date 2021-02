Genoa-Verona | Ballardini | “La squadra di Juric ha un’idea di gioco chiara Obiettivi e ruolo di Criscito | vi dico tutto”

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Il tecnico del, Davide, in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro il.A Marassi andrà in scena il match tra liguri e scaligeri domani (sabato 20 febbraio) alle 18,oo valevole per la ventitreesima giornata di Serie A. L'allenatore del, Davide, ha parlato ai microfoni di "Channel" per presentare la gara del "Ferraris". Di seguito le parole del tecnico del "Grifone".non ha dubbi: “Strootman valore aggiunto e professionista, voto 10”"Cosa ha lasciato la sfida contro il Torino? Ci ha dato forza e consapevolezza ma quella è passata. Adesso c'è un'altra partita altrettanto importante e difficile contro unamoltonell'idea di ...

