È morta una donna nelle proteste contro il colpo di stato in Myanmar (Di venerdì 19 febbraio 2021) Venerdì in Myanmar è morta una donna a cui la polizia aveva sparato alla testa una settimana fa durante le proteste contro il colpo di stato, organizzate nella capitale Naypyidaw: si chiamava Mya Thwe Thwe Khaing e aveva 20 anni, Leggi su ilpost (Di venerdì 19 febbraio 2021) Venerdì inunaa cui la polizia aveva sparato alla testa una settimana fa durante leildi, organizzate nella capitale Naypyidaw: si chiamava Mya Thwe Thwe Khaing e aveva 20 anni,

Myanmar: è morta Mya, la giovane ferita durante le proteste contro il golpe ... come scrive anche la Bbc , in un ospedale della capitale ed è morta dopo che - con il permesso ...Mya era rimasta ferita il 9 febbraio da un colpo alla testa di un mitragliatore di tipo Uzi durante una ...

