Duplice omicidio di Bolzano | secondo gli inquirenti Benno avrebbe architettato un piano per depistare le indagini

Leggi su improntaunika

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Glicontinuano a lavorare suldiche ha coinvolto i coniugi Peter Neumair e Laura Perselli., il figlio della coppia, per ora rimane in carcere e continua a essere indagato.lein corso, come riferisce la testata Alto Adige, il 30enne, dopo aver ucciso il padre e la madre,organizzato undi depistaggio. Attualmente è stato recuperato nell’Adige solo il corpo di Laura (l’autopsia ha fatto emergere che la donna sarebbe stata strangolata). Su quello di Peter proseguono le ricerche e nelle prossime ore saranno impegnati anche i migliori sommozzatori italiani dell’Arma dei carabinieri (quelli di stanza a Genova) per tentare di recuperare il ...