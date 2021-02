D.i.RE: “Il governo agisca in fretta sulla prevenzione dei femminicidi” (Di venerdì 19 febbraio 2021) ROMA – “Altri due femminicidi che si vanno a sommare a quelli che hanno punteggiato i colloqui preparatori del Governo Draghi, eppure nemmeno una parola è stata spesa finora dal presidente del Consiglio rispetto a questa strage nemmeno più silenziosa”. Lo afferma in una nota stampa Antonella Veltri, presidente di D.i.Re, alla notizia che per il femminicidio di Lidia Peschesera a Pavia è stato arrestato il compagno e che una donna è stata uccisa ieri a Vicenza dal marito che poi si è suicidato. Leggi su dire (Di venerdì 19 febbraio 2021) ROMA – “Altri due femminicidi che si vanno a sommare a quelli che hanno punteggiato i colloqui preparatori del Governo Draghi, eppure nemmeno una parola è stata spesa finora dal presidente del Consiglio rispetto a questa strage nemmeno più silenziosa”. Lo afferma in una nota stampa Antonella Veltri, presidente di D.i.Re, alla notizia che per il femminicidio di Lidia Peschesera a Pavia è stato arrestato il compagno e che una donna è stata uccisa ieri a Vicenza dal marito che poi si è suicidato.

