Cos’è Amazon Live | come funziona e quando arriverà in Italia

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Le televendite in diretta sbarcano su. Anzi, sono già sbarcate. Si tratta di, la sezione del noto portale dell’e-commerce dedicata ai video in diretta per reclamizzare e vendere i propri prodotti. E,accade sul sito madre, si vede di tutto. La possibilità di interagire direttamente – attraverso commenti– con il venditore (o la persona scelta per reclamizzare un determinato prodotto di una determinata azienda) è stata lanciata nel febbraio del 2018, ma per il momento si tratta di un’esclusiva made in USA. Anche se il sito ufficiale parla di un prossimo arrivo anche in. LEGGI ANCHE >un annuncio di lavoro ha svelato l’arrivo di una valuta digitale targataL’interfaccia è molto semplice e immediata: ...