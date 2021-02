Claudio Bisio positivo al Covid | l’annuncio su Instagram

Leggi su dilei

(Di venerdì 19 febbraio 2021)ha annunciato sui social di essere risultatoal-19: con un lungo videomessaggio pubblicato tra le sue storie die Facebook, l’attore ha rivelato di aver scoperto il contagio già qualche giorno fa, e ha spiegato quali sono le sue attuali condizioni di salute. “Un saluto a tutti quelli che mi seguono” – ha esorditoonline, ammettendo poi ai suoi fan di non essere mai stato troppo favorevole all’idea di mettere in piazza la sua vita privata. Di solito, infatti, i suoi profili social sono ricchi dei suoi innumerevoli progetti professionali, e molto meno di ciò che riguarda la sua sfera più intima. In questa occasione ha però voluto fare uno strappo alla regola, per rivelare ai follower quello che gli sta succedendo. “Una ...