Caso Gregoretti, la terza udienza preliminare con Salvini, Di Maio e Lamorgese (Di venerdì 19 febbraio 2021) Processo a Matteo Salvini, terza udienza preliminare per il Caso Gregoretti. Il 19 febbraio 2021 la luce dei riflettori si sposta nuovamente su Catania per la terza udienza preliminare del processo a Matteo Salvini per il Caso della nave Gregoretti. Il 28 gennaio 2021 il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte era stato ascoltato a Palazzo Chigi. In occasione della terza udienza saranno ascoltati Luigi Di Maio e Luciana Lamorgese. La terza udienza preliminare – 19 febbraio Il 19 febbraio 2021 è il giorno della terza udienza ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 19 febbraio 2021) Processo a Matteoper il. Il 19 febbraio 2021 la luce dei riflettori si sposta nuovamente su Catania per ladel processo a Matteoper ildella nave. Il 28 gennaio 2021 il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte era stato ascoltato a Palazzo Chigi. In occasione dellasaranno ascoltati Luigi Die Luciana. La– 19 febbraio Il 19 febbraio 2021 è il giorno della...

LegaSalvini : ?? CASO GREGORETTI, DOMANI MATTEO SALVINI SARÀ A CATANIA PER L’UDIENZA SUL CASO GREGORETTI. SIAMO CON TE, CAPITANO!… - Noiconsalvini : ?? OGGI MATTEO SALVINI A CATANIA PER L’UDIENZA SUL CASO GREGORETTI. NON MOLLARE, CAPITANO! #iostoconSalvini ???? - MediasetTgcom24 : Caso Gregoretti, Di Maio e Lamorgese sentiti come testimoni #casogregoretti - NuovoSud : Caso Gregoretti, depone a Catania la ministra Lamorgese: poi tocca a Di Maio - Trismegisto17 : RT @Storace: Oggi #Salvini a #Catania per il processo #Gregoretti. Davanti al giudice #Sarpietro, ma non a cena... -